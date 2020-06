Armut, die keiner sehen will

In den meisten Bundesländern ist das Betteln mit Kindern sowie das aggressive und organisierte Betteln verboten – in Wien und Tirol auch das gewerbsmäßige. So einen Passus will jetzt auch die Salzburger FPÖ im Landessicherheitsgesetz verankern. Die ÖVP winkt ab: Die Stadt habe es bisher versäumt, innerhalb des bestehenden Gesetzes eine Lösung zu finden und dürfe das Problem nicht auf das Land abwälzen, sagt LH Wilfried Haslauer. In Oberösterreich kann die Einhaltung der Vorschriften an besondere Aufsichtsorgane übertragen werden. In Linz führt die Stadtwache Ausweiskontrollen durch und arbeitet mit der Polizei zusammen. Verdeckte Ermittlungen gegen organisierte Bettler sind dem Ordnungsdienst allerdings nicht gestattet – sehr zum Missfallen von Linzer ÖVP und FPÖ, die mit Zivilkontrollen das ihrer Meinung nach „grassierende Bettlerunwesen“ in den Griff bekommen wollen.