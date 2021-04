ARE kauft um 120 Millionen Euro Bürokomplex in Wien

Die drei Gebäude des „Euro Plaza 1“ wurden im Jahr 2002 fertiggestellt und sind Teil des Euro Plaza Campus. Dieser besteht aus 14 Bürogebäuden. „Die attraktive Infrastruktur ist ein Vorteil für die hier ansässigen Unternehmen“, heißt es von der ARE weiter. So sind auch verschiedene Nahversorger, Gastronomiebetriebe und Dienstleister direkt am Campus oder in der Umgebung angesiedelt. Auch eine gute Verkehrsanbindung zeichne den Standort aus. Öffentliche Verkehrsmittel und die Autobahn A23 sind nur wenige Geh- oder Fahrminuten entfernt.

Das Portfolio der ARE umfasst 560 Liegenschaften und setzt sich aus den Nutzungsarten Büro (77 Prozent), Wohnen und Gewerbe zusammen. Die Erlöse aus der Vermietung betrugen im Geschäftsjahr 2019 rund 175 Millionen Euro. Der Verkehrswert der Bestandsimmobilien beträgt rund drei Milliarden Euro.