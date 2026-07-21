Arbeiten bei Hitze: Ab 35 Grad droht halbe Leistung

Knapp zwei Drittel leiden in der Arbeit oft oder fast täglich unter den hohen Temperaturen, schlussfolgert der ÖGB aus einer noch laufenden Online-Befragung, an der sich bisher rund 2.400 Beschäftigte beteiligt haben. Hitze sei längst nicht nur ein Thema einzelner Berufsgruppen, sondern betreffe mittlerweile zahlreiche Branchen, merkt die Gewerkschaft an. Rund drei von zehn Beschäftigten arbeiten bei Temperaturen von 33 Grad und mehr, elf Prozent bei mehr als 36 Grad.

Die Auswirkungen der hohen Temperaturen: Bereits bei 32,5 Grad steigt die Unfallgefahr um 6 Prozent, ab 35 Grad sind Leistungseinbußen von bis zu 50 Prozent zu erwarten. Lediglich 7 Prozent der Umfrage-Teilnehmer gaben an, bei einer angenehmen bzw. empfohlenen Temperatur zu arbeiten.