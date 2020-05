Appell an Stammgäste: "Wir hoffen, Beziehung zählt und hält"

Nach Oberösterreich und Salzburg steigt jetzt auch die Steiermark in das Werben um Urlauber ein. Dabei setzt Steiermark Tourismus ein bisschen auf Gefühl: "Das grüne Herz pocht im Sommer rot-weiß-rot", hofft Geschäftsführer Erich Neuhold.

Das Bundesland hat bereits einen hohen Anteil an Urlaubern aus Österreich: 60 Prozent der Übernachtungen stammen durchschnittlich alljährlich von Inlandsgästen.

Hoher Österreicher-Anteil

Im Bundesländervergleich stehen dabei die Steirer selbst an erster Stelle, gefolgt von Wienern, Niederösterreichern und Oberösterreichern: Sie machen 80 Prozent der gesamten Nächtigungen von Österreichern in der Steiermark aus. Oder anders ausgedrückt: Ein knappes Fünftel aller Österreicher verbringt ihren Sommerurlaub bereits in der Steiermark.