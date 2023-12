65 Klimaaktivisten wurden vor Landhaus in Bregenz angezeigt

Weil der Vorplatz des Landhauses abgesperrt war, versammelten sich die Demo-Teilnehmer auf der vor dem Landhaus verlaufenden Römerstraße.

Laut Polizei wurde die widerrechtliche Versammlung - während einer Landtagssitzung sind Versammlungen im Umkreis von 300 Metern um das Landhaus verboten - "unverzüglich aufgelöst". Man habe die Aktivisten zum Verlassen des Ortes aufgefordert, 34 Personen seien dem Aufruf nicht gefolgt, woraufhin "der Platz geräumt werden musste", so die Polizei.

Im Zuge der Verkehrsumleitung sei ein älterer Mann auf einen Beamten losgegangen, weshalb auch dieser kurzzeitig festgenommen wurde. Die Landtagssitzung wurde zu keinem Zeitpunkt gestört.

Bereits am Sonntag hatten die Klimaaktivisten für Aufsehen gesorgt. Die Extinction Rebellion hatten am Morgen ein Plakat an einer Felswand in Feldkirch ausgerollt. Kletterinnen und Kletterer befestigten das Transparent mit der Botschaft „Klimanotstand heißt Handeln – Tunnelspinne stoppen“ in rund 100 Meter Höhe.

Am 4. Oktober hatten die Aktivisten eine Botschaft auf dem Landhaus in Bregenz montiert.

Dabei befindet sich Stadttunnel Feldkirch bereits im Bau; die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2030 geplant.