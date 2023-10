Cobra räumte Blockade von angeketteten Klima-Aktivisten in Vorarlberg

Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion (XR) haben am Mittwoch im Vorfeld der Landtagssitzung die Zufahrt zum Landhaus in Bregenz blockiert und sich angekettet. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen den Bau der sogenannten Tunnelspinne in Feldkirch.

Rund 25 Aktivisten protestierten ab den frühen Morgenstunden mit einem Transparent und blockierten mit einer rund 150 Kilo schweren künstlichen Spinne die Einfahrt zur Landhausgarage. Sie forderten erneut von der Landesregierung, den Bau der Tunnelspinne zu stoppen.