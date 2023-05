Klima-Aktivisten färbten in Vorarlberg 20 Brunnen grün ein

Wie bereits Ende März in Wien haben Mitglieder der "Extinction Rebellion" in der Nacht auf Mittwoch in Vorarlberg über 20 Brunnen grün eingefärbt. Damit protestiere man gegen den von der Landesregierung betriebenen "Scheinklimaschutz", hieß es in einer Aussendung am Mittwochvormittag. Besonders kritisiert wurde von den Aktivisten die Abhaltung der EICF-Konferenz in Bregenz am vergangenen Wochenende.