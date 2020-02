Antidiskriminierungsstelle: Asiaten in Österreich angefeindet

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China bringt auch in Österreich diskriminierende Töne mit sich. So sind bei der Antidiskriminierungsstelle ZARA bis Donnerstag bereits mehr als ein Dutzend Meldungen eingegangen. Von rassistischen Anfeindungen betroffen waren auch Kinder, sagte eine ZARA-Sprecherin auf Anfrage der APA.

Asiatisch aussehende Personen werden ausschließlich aufgrund ihres Aussehens bzw. ihrer vermeintlichen Herkunft als potenziell ansteckend gesehen und daher undifferenziert ausgeschlossen oder angefeindet, teilte ZARA mit. In der Beratungsstelle gingen Meldungen von rassistischen und aggressiven Bemerkungen im öffentlichen Raum, in Schulen und auch in klassischen sowie Sozialen Medien ein.