Anschlag in Wien: Terroropferfonds hat 1,95 Millionen ausbezahlt

Am Mittwoch j├Ąhrt sich zum zweiten Mal der Terroranschlag in Wien, bei dem drei M├Ąnner und eine Frau in der Innenstadt ihr Leben verloren haben. 23 weitere Menschen verletzte der Attent├Ąter teilweise schwer, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Aus den Mitteln des beim Wei├čen Ring eingerichteten Terroropferfonds sind bisher rund 1,95 Mio. Euro an Hinterbliebene und Opfer ausbezahlt worden, gab nun das Sozialministerium bekannt.

Bestattungskosten ├╝bernommen

Die Bundesregierung habe von Beginn an ihre Verantwortung gegen├╝ber den Opfern und Hinterbliebenen betont und daher f├╝r jene Betroffene, die auch nach dem Verbrechensopfergesetz (VOG) anspruchsberechtigt sind, finanzielle Mittel f├╝r zus├Ątzliche Hilfeleistungen in H├Âhe von zun├Ąchst 2,2 Mio. Euro zur Verf├╝gung gestellt, hie├č es gegen├╝ber der APA. Damit kann den Betroffenen ein angemessenes, den zivilrechtlichen Grunds├Ątzen entsprechendes Schmerzensgeld ausbezahlt werden. ├ťberdies werden die Bestattungs- und ├ťberf├╝hrungskosten ├╝bernommen.