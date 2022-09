Anna Schiester wird Salzburgs neue Baustadträtin

Die Entscheidung fiel Montagabend einstimmig: Die neue Salzburger Baustadträtin heißt Anna Schiester. Sie übernimmt das Amt von Martina Berthold, die in der Landesregierung auf Heinrich Schellhorn folgt, der wegens des Pflegeskandals seinen Platz frei macht. Schiester ist derzeit Gemeinderätin und leitet den Sozialausschuss. Eigentlich kündigte sie an, für den Landtag kandidieren zu wollen.

"Mit Anna Schiester zieht eine junge, engagierte Frau mit viel politischer Erfahrung in die Stadtregierung ein. Sie wird den erfolgreichen Kurs der Bürgerliste weiterführen und auch neue Akzente setzen", so Bürgerlisten-Klubobfrau Ingeborg Haller. Martina Berthold überreichte ihrer Nachfolgerin eine Glücks-Kastanie als Zeichen für neue Kraft.

Erste Ausblicke in die Zukunft

Die neue Baustadträtin gab bereits einen kurzen Ausblick in die Zukunft: Es sei ihr wichtig, begonnene Projekte engagiert weiterzuführen. Die Schulbauprojekte sollen nicht ins Stocken geraten. Auch das Radwegenetz sei ihr ein Anliegen. Sie will auf konstruktive Zusammenarbeit setzen und die eineinhalb Jahre bis zur nächsten Gemeinderatswahl nutzen, um eine eigene Handschrift zu setzen, sagt sie.

Schiester wird voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 2. November in ihre neue Funktion gewählt.