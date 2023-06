Anklage: Grazer Pfleger soll sich an zwei Frauen vergangen haben

Ein Krankenpfleger steht am Freitag (16. Juni) im Grazer Straflandesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen vor Gericht. Er soll 2015 zwei Frauen in einer Privatklinik nach Operationen im Aufwachraum sexuell missbraucht haben. Die Opfer waren nach den Eingriffen und der Narkose noch benommen und konnten sich nach eigenen Angaben nicht wehren. Bisher hat der Verdächtige die Vorwürfe alle bestritten. Der Prozess wurde zunächst für einen Tag anberaumt.

Der erste Vorfall soll sich im Jänner 2015 ereignet haben. Eine Patientin wurde am Ellbogen operiert und kam nach der Operation in den Aufwachraum. Dort soll der Anästhesiepfleger ihren bewusstseinsgetrübten Zustand ausgenützt haben und sie nicht nur betastet, sondern an ihr auch sexuelle Handlungen vollzogen haben. Die Frau war zu benommen, um sich zu wehren, erzählte aber ihren Angehörigen noch am selben Tag von den Vorfällen und meldete diese auch der Klinikleitung. Der Pfleger wurde zunächst freigestellt, leugnete aber alle Vorwürfe vehement und durfte seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Patientin verzichtete auf eine Anzeige.

➤ Mehr lesen: Missbrauchsverdacht in steirischem Heim bestätigte sich nicht