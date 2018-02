Angst vor Millionen-Haftungen

Ende 2017 haben auf Beamtenebene Verhandlungen zwischen Vertretern der EU-Kommission, Bund und Ländern begonnen. Gemeinsam sollen sie eine Möglichkeit finden, um einen Konflikt beizulegen, der für Österreich mit Strafen in Millionenhöhe enden könnte (siehe Artikel oben).

Laut EU-Recht sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, ausreichend Natura-2000-Gebiete zum Schutz von Tier- und Pflanzenarten sowie erhaltenswerten Lebensräumen auszuweisen. Aus Sicht der EU-Kommission ist Österreich dieser Verpflichtung bis heute nicht ausreichend nachgekommen – auch wenn es seit einem 2013 eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren Nachnominierungen in mehreren Bundesländern gegeben hat.

In einem 161 Seiten starken Katalog hat die EU potenzielle Schutzgebiete aufgelistet. Jedes Bundesland hat seine heißen Eisen. In Oberösterreich muss etwa ein geeigneter Lebensraum für den Luchs gewidmet werden. In Salzburg führt eine geplante Starkstrom-Trasse durch ein potenzielles Natura-2000-Gebiet. Ein massives Gezerre gab es in Tirol um die Isel und ihre Zubringer, deren Wasser Begehrlichkeiten von Kraftwerksbauern geweckt hatte. Die inzwischen festgelegte Schutzzone ist Naturschützern wiederum zu klein.

In Kärnten bestand vorübergehen Sorge vor ausuferendem Seenschutz. Nun geht es vornehmlich um potenzielle Natura-Flächen im Nationalpark Hohe Tauern, die zum Teil bewirtschaftet sind. Die ÖVP drängt auf Einigung mit den Grundeigentümern.