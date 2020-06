Angriff auf Asylheim: "Behörden wiegeln ab"

Für die Polizei ist die Attacke auf das Asylheim am Bürglkopf in Fieberbrunn in der vergangenen Woche geklärt. Vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren haben gestanden, vor dem Quartier Böller gezündet und Parolen wie "Ausländer raus" gerufen zu haben. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass kein rechtsradikaler Hintergrund besteht.

Der grüne Landtagsabgeordnete Ahmet Demir ortet in der Darstellungsweise ein "Abwiegeln der Behörden". Die Polizei hatte, wie berichtet, erklärt, dass den Burschen nicht bewusst gewesen sei, "was sie mit dieser Aktion anstellen". Demir sieht die Sache anders: "Das war ein geplanter rassistischer Übergriff und kein Streich. Das ist vollkommen klar. Das muss auch so eingestuft und bestraft werden."