Attacke auf Asylheim war Racheakt

Über Tage hinweg stand das Flüchtlingsheim Bürglkopf in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) unter Polizeischutz. Wie berichtet, wurde das abgeschieden auf einem Berg liegende Quartier vergangene Woche in der Nacht auf Mittwoch von mehreren Jugendlichen mit Feuerwerkskörpern attackiert. Die Angreifer brüllten ausländerfeindliche Parolen und versetzten die Bewohner am Bürglkopf in Angst und Schrecken. Die Täter machten sich unerkannt aus dem Staub. Am Montag gab die Tiroler Polizei die Klärung des Angriffs bekannt.