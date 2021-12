In der Klage stützt man sich in erster Linie auf den Bericht der Untersuchungskommission unter der Leitung von Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes. Detailliert wurde darin jedes Versäumnis im Vorfeld des Anschlags aufgearbeitet.

Angefangen vom internationalen Dschihadisten-Treffen in Wien, das sogar vom Verfassungsschutz observiert wurde. Über die Meldung des versuchten Munitionskaufs in der Slowakei – der zwischen den Behörden versandete. Und die verspätete Risikobewertung des Attentäters, der schon einmal in Haft saß, weil er sich dem IS in Syrien anschließen wollte.

Nedzip V. wurde in Nordmazedonien begraben – von dort stammen seine Eltern. Den Verlust kann die Familie noch immer nicht begreifen. „Unser Leben ist nichts mehr wert. Ich habe einen Teil von meinem Körper verloren“, beschrieb es Mutter Keriman V gegenüber Puls 4. Nedzip, ein lebensfroher, junger Mann. Ein gelernter Maler und Anstreicher. Leidenschaftlicher Kicker beim FC Bisamberg.