Analyse: Wie real sind Cop Stories, Tatort und Columbo?

Die am vergangenen Sonntag ausgestrahlte Tatort-Folge hatte mit der Realität wenig gemein: Shakespeare zitierende Verbrecher und eine 30 Jahre lang geplante Mordserie wegen einer geplatzten Dreier-Beziehung. Die TV-Serie führte in der Vergangenheit auch mehrfach zu Protesten der Polizei, zuletzt gab es einen saftigen Beschwerdebrief des obersten Polizeigewerkschafters Reinhard Zimmermann, der die österreichische Polizei „diffamiert“ sah: „Die Darstellung der Polizeiarbeit wird in vielen Punkten einfach unrichtig wiedergegeben.“

Cop Stories (ab 14. August läuft die dritte Staffel im ORF) möchte da betont anders sein. Die Schauspieler besuchten sogar Einsatztrainings der Polizei und lernten das richtige Verhalten bei Waffengebräuchen. Sogar das Anlegen von Handschellen will gelernt sein, wie die Darsteller am Dienstag bei der Präsentation der neuen Folgen unter Beweis stellten. In der Serie erfolgen Erstürmungen durch echte Beamte der WEGA und Cobra.