An die sportlichen Grenzen gehen, laufen oder radeln

Eine Zeitwertung gibt es nicht, denn „es geht dabei rein um den Spaß am Sport, man soll die persönlichen sportlichen Grenzen erreichen – und Freude dabei haben“, erklärt Initiator Gerhard Kreutzer. Er betont, dass ein Ultrasport-Event bei dem gleich drei Disziplinen starten, einzigartig sei. „Ich kenne die Ultra-Rennen aus dem Radsport in anderen Ländern, aber so etwas hat es eigentlich sonst nirgends gegeben“, betont Kreutzer, der seit über 25 Jahren Radreisen in ganz Europa organisiert. Da habe er sich gedacht, so ein Lauf-, Rad- und Wanderevent selbst umzusetzen.