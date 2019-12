  An den Weihnachtsfeiertagen fehlen die Ärzte

In Salzburg gibt es keinen Mangel. Laut Ärztekammersprecher mussten die Kurien eine Verordnung erlassen, um weiterhin verpflichtende Not- und Bereitschaftsdienste zu ermöglichen. Die Sprengelgröße sei aber auch in Salzburg ein Problem.

In Oberösterreich werden in allen 22 landesweiten Sprengeln und in der Stadt Linz über die Feiertage ausreichend praktische Ärzte Dienst versehen. Ein Gesamtdienstvertrag , den praktische Ärzte mit der Gebietskrankenkasse abschließen, verpflichtet sie, an Samstagen und Sonntagen Bereitschaftsdienste zu verrichten. Die Feiertagsdienste haben die Ärzte, organisiert über die Ärztekammer, freiwillig beschlossen. Über eine spezielle Verordnung der Ärztekammer wurde die Freiwilligkeit, die das Höchstgericht verlangt, ausgehebelt.

Auch in Tirol kennt man das steirische Problem nicht. „Der allgemeinmedizinische Bereitschaftsdienst ist bei uns in allen 54 Sprengeln eingeteilt“, versichert Kammerdirektor Günter Atzl.

Landeshauptfrau Beate Prettner versichert für Kärnten, dass „keine Engpässe bekannt“ seien. Eine Grippewelle 2017 habe für lange Wartezeiten gesorgt. „Daraus zogen wir unsere Lehren.“ GKK und Ärztekammer vereinbarten daraufhin, dass Bereitschaftsdienste frühzeitig eingeteilt würden.