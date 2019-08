Bereitschaftsdienst: Kein Arzt am Wochenende

Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst am Wochenende ist weiterhin Sand im Getriebe. Im Bezirk Gänserndorf versah am 17. und 18. August in neun Sprengeln gerade einmal ein Allgemeinmediziner Dienst, wie Walter Krichbaumer von der Freien Bürgerliste Gänserndorf aufzeigt.

Seit einem Entscheid des Verwaltungsgerichtshofs zu Jahresbeginn verrichten Allgemeinmediziner mit Kassenverträgen die Bereitschaftsdienste auf freiwilliger Basis. Eine tragbare Lösung musste her und die sieht seit 1. Juli neue Regelungen bei den Öffnungszeiten und eine Anhebung der Honorare vor. So wurde etwa das Basishonorar von 90 auf 150 Euro angehoben – bei weniger Stunden (siehe unten).

Allerdings reicht die Regelung vielen Hausärzten nicht. Erst Angang August hatten die Allgemeinmediziner in Amstetten die Praxen am Wochenende geschlossen, um auf die „schlechten Arbeitsbedingungen“ hinzuweisen.

"Befindlichkeitsstörung der Ärzte"

Warum nun in Gänserndorf nur in einem Sprengel Bereitschaftsdienst versehen wurde, könne er nur mutmaßen, sagt Franz Tödling, Bezirksärztevertreter in Gänserndorf und Hausarzt in Probstdorf. „Viele Ärzte haben in den vergangenen Jahren Dienste gemacht und dann festgestellt, dass sie das gar nicht müssen hätten. Da gab es Sprengel, wo Kollegen jede zweite, dritte Woche drangekommen sind.“ Und das zu sehr niedrigen Pauschalen.