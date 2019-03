Wochenende: Ärzte wehren sich gegen verpflichtende Bereitschaft

Seit dem Urteil von Februar 2018 ist Feuer am Dach. Denn wie der Verwaltungsgerichtshof nach einer Klage eines steirischen Arzt feststellte, gebe es eigentlich keine rechtliche Grundlage für einen verpflichteten Bereitschaftsdienst am Wochenende. Und zwar nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Niederösterreich. Einige Allgemeinmediziner wollen nun das System komplett neu aufstellen.

„Bisher wurde uns gesagt, dass wir diese Dienste leisten müssen. Und das seit 50 Jahren“, erklärt Oliver Rückert, Hausarzt in Wiener Neustadt und Initiator der Plattform „Freiwilligkeit“. Geregelt war das im Gesamtvertrag. Allgemeinmediziner mit einem Kassenvertrag mussten in ihrem Sprengel derartige Dienste leisten. Laut Urteil ist aber so eine Dienstverpflichtung mangels bestehender Rechtslage nicht zulässig, meint nun Rückert.

Bei den Ärzten sei jedenfalls die Unzufriedenheit hoch. „Wir sind am Ende unserer Leistungsfähigkeit. Wir haben manche Kollegen, die haben 25 Dienste im Jahr. Das ist zu viel“, sagt der Mediziner. Vor allem in Regionen, in denen es wenige Allgemeinmediziner gebe, sei das ein massives Problem. „Wenn wir am Wochenende Dienst hatten, müssen wir ja am Montag trotzdem auf der Matte stehen.“ Die Ruhezeiten würden fehlen.