Bereitschaftsdienste: Ärzte im Wochenend-Streik

Oliver Rückert, Hausarzt in Wiener Neustadt und Gründer der Plattform „Freiwilligkeit“, freut sich zwar, dass die Bereitschaftspflicht gefallen ist, will aber trotzdem keinen Wochenenddienst absolvieren. „Die nachjustierten Honorare sind noch immer nicht angemessen. Mit der Pauschale kann ich gerade meine Assistentin bezahlen. Da bleibt aber für mich noch nichts übrig“, sagt Rückert. Er versteht, dass die Kollegen in Amstetten da nicht mehr mitspielen wollen. „Die Behandlung der Patienten leidet, weil man sich kaum noch Zeit für den Einzelnen nehmen kann. Das hat nichts mehr mit Medizin zu tun“, betont Rückert.

Anders als er sperrt Claudia Ertl, Hausärztin in Schwadorf im Bezirk Bruck an der Leitha, am Wochenende auf: „Die Patienten bedanken sich dafür. Das hab ich in den vergangenen 20 Jahren nicht gehört“, erzählt sie. Auch sie ist davon überzeugt, dass sich so bald wie möglich einiges ändern muss, um die medizinische Versorgung in der bewährten Qualität aufrecht erhalten zu können.

Hilferuf

Die Ärztekammer Niederösterreich wertet den Streik in Amstetten als Hilferuf und sieht das Problem nicht alleine bei den Honoraren, sondern vor allem bei der überbordenden Bürokratie. „Registrierkassa, eCard und Elga sind keine Helfer-, sondern Hinderlein. Wenn die eMedikation wegen eines EDV-Fehlers stundenlang nicht funktioniert, ist das amateurhaft“, sagt Dietmar Baumgartner, Vizepräsident der Ärztekammer Niederösterreich. Man müsse „endlich an den Rädern drehen, um die Arbeitsbedingungen wieder menschlicher zu machen“, fordert er. Immerhin stehe man erst am Anfang einer drohenden Pensionswelle. Der Ärztemangel werde sich noch deutlich verschärfen, sagt Baumgartner.