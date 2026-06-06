AMS NÖ: Für die Frauen über 55 Jahren wird es schwerer

Knapp 44.000 Personen waren Ende Mai beim AMS NÖ arbeitslos gemeldet, knapp 5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Bundesland aktuell bei genau 6,2 Prozent – 0,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, die Frauen sind mit einem Plus von 7,9 Prozent allerdings stärker betroffen als die Männer mit plus 2,3 Prozent. Verschärft hat sich die Situation vor allem bei älteren Frauen, genauer in der Gruppe ab 55 Jahren.

Schlechtere Dynamik Das, sagt Martina Fischlmayr vom AMS NÖ, hängt auch mit der schrittweisen Anhebung des Pensionsalters bei den Frauen zusammen: Seit 1. Jänner 2024 wird das Regelpensionsalter für Frauen an das der Männer angeglichen. Bis zum Jahr 2033 steigt es von 60 auf 65 Jahre. Darunter fallen die Geburtsjahrgänge 1964 bis 1968. Frauen, die ab dem 1. Juli 1968 geboren sind, können mit 65 Jahren in Alterspension gehen. Das steigende Pensionsalter bei den Frauen falle, so Fischlmayr, zudem mit einer schlechteren Wirtschaftsdynamik seit Herbst 2025 zusammen.

Besonders betroffen sind die Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung und Herstellung von Waren, also die Industriearbeitsplätze. Hier steigt die Arbeitslosigkeit überproportional stark. Von den aktuell 1.532 beim AMS NÖ vorgemerkten Personen sind 1.244 Frauen und von denen wiederum sind 462 über 50 Jahre alt. Die meisten von ihnen, sagt Fischlmayr, haben gesundheitliche Probleme.