Ausbildungsbetriebe warnen: Förderkürzung gefährdet Lehrstellen

Heimische Ausbildungsbetriebe fürchten, deutlich weniger Lehrstellenförderung als bisher zu erhalten und schlagen Alarm. Die Budgetmittel zur staatlichen Lehrstellenförderung sind nämlich ausgeschöpft, die Nachdotierung wird gerade zwischen Wirtschafts- , Sozial- und Finanzministerium verhandelt. Basisförderung von 180 Millionen Euro Laut Budgetsparplan soll zumindest die Basisförderung – derzeit 180 Mio. Euro – nicht valorisiert werden, was laut Wirtschaftskammer (WKO) einer Kürzung von 74 Mio. Euro entspricht.

Die Initiative zukunft.lehre.österreich (z.l.ö) warnte am Montag vor dem Verlust Tausender Lehrstellen, sollte es zur massiven Förderkürzung kommen. Demnach würden 15 Prozent der Unternehmen ohne finanzielle Unterstützung keine Lehrlinge mehr ausbilden. Weitere 37 Prozent würden ihre Ausbildungsaktivitäten deutlich reduzieren oder grundsätzlich infrage stellen. Machtlinger: Müssen wettbewerbsfähig bleiben Damit wäre mehr als jeder zweite Ausbildungsbetrieb direkt betroffen. „Bereits jetzt herrscht in vielen Branchen ein akuter Fachkräftemangel. Wenn wir als Wirtschaftsstandort auch künftig wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir jene Betriebe stärken, die selbst in Ausbildung investieren“, betonte z.l.ö.-Präsident und FACC-Vorstandschef Robert Machtlinger. Statt drei Ministerien damit zu befassen, fordert Machtlinger einen „zentralen Lehrlingskoordinator“, der die Anliegen der Lehrlinge vertrete.

Ihre Forderungen untermauerte die Initiative z.l.ö. mit einer Petition. Diese läuft seit drei Wochen und hat laut Auskunft von Machtlinger bisher 400 Unterschriften. Aktuell werden laut z.l.ö. rund 100.000 Lehrlinge in mehr als 27.000 Betrieben ausgebildet. 60 Prozent der Betriebe seien kleinere Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Lehrlingsausbildungsbetriebe investieren laut Machtlinger jährlich circa 2,5 Milliarden Euro in die Ausbildung - über Lehrlingsausbilder, Werkstätten sowie Löhne und Gehälter.