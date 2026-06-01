Arbeitslosigkeit im Mai weiter gestiegen

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Die schwache Konjunkturentwicklung belastet weiter den Arbeitsmarkt. Ende Mai waren über 378.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 0,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent, wie das Sozialministerium am Montag mitteilte. Wie in den Vormonaten gab es einen Arbeitslosenrückgang bei Männern und einen Anstieg bei Frauen.

Anteil der Langzeitbeschäftigungslosen bei 34 Prozent Da die Zahl der Arbeitssuchenden schon über viele Monate ansteigend ist, wächst auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen mit Status Arbeitslos und mindestens einem Jahr AMS-Vormerkung auf 102.788 (+11.837 oder +13,0%). Der Anteil der Langzeitbeschäftigungslosen an allen arbeitslos vorgemerkten Personen liegt bereits bei 34%. Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) fordert von den Betrieben "ein Umdenken" bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: "Ältere Arbeitssuchende müssen vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Chance auf einen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben haben", so Schumann in einer Aussendung.

Österreichweit blieb der Zuwachs an Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden gegenüber dem Vorjahr über die letzten Monate annähernd stabil. Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden erreicht im Mai 2026 den Gesamtwert von 378.278 (rund +2.900 oder +0,8% gegenüber dem Vorjahr). Die Arbeitslosigkeit von Frauen erhöht sich im Mai mit +5,0%, während die Arbeitslosigkeit der Männer leicht rückläufig ist (-0,7%). Die Jugendarbeitslosigkeit steigt Ende Mai 2026 wieder leicht (+210 oder +0,7%). Die Zahl der beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden steigt deutlich (+11,4% oder +823), während die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Lehrstellen gegenüber dem Vorjahr deutlich sinkt (-796). Die Lehrstellenlücke beträgt somit -1.673 Stellen.