Amnesty International: "Demonstranten systematisch eingeschränkt"

In dem jüngsten Bericht, in dem die Lage in 21 Ländern in Europa analysiert wurde, habe sich laut Amnesty ein Muster repressiver Gesetze, übermäßiger Gewaltanwendung , willkürlicher Festnahmen und strafrechtlicher Verfolgung gezeigt.

In Österreich sei besonders negativ zu sehen, dass beschuldigte Polizeibeamte lange Zeit straflos blieben, so Amnesty. Dabei sei Österreich mit dieser Problematik aber nicht allein. Länder wie Belgien, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich stünden diesbezüglich ebenfalls in der Kritik.

"Klima der Straflosigkeit"

„Bei Versammlungen kommt es oft zu ungerechtfertigter Gewaltanwendung durch die Polizei - und hier herrschte in Österreich in den letzten Jahren ein Klima der Straflosigkeit“, so Charlotte Deiss, Juristin bei Amnesty International Österreich. Zu oft würden Verfahren, wenn es überhaupt dazu komme, eingestellt werden. Außerdem sei in der Vergangenheit oft mit Gegenklagen durch die Polizei geantwortet worden, hieß es in dem Bericht.

„Seit heuer gibt es nun endlich die Ermittlungs- und Beschwerdestelle und das war ein erster wichtiger Schritt, um Missbrauchsvorwürfe gegen die Polizei zu untersuchen“, sagte Deiss. Sie forderte aber eine individuelle und verpflichtende Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten. Neben Österreich müssen Polizisten nur in Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Serbien auch keine Kennzeichnung tragen.