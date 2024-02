Schlug Mann mit Kopf auf Asphalt: Freispruch für Polizisten

Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen einen Polizisten abgeschlossen worden, der am 7. Mai 2023 in Simmering den Kopf eines 19-Jährigen mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen hatte. Der Polizist wurde am Mittwochmittag freigesprochen.

Die Anklage legte dem 34-Jährigen, der 2015 in den Polizeidienst eingetreten war, Amtsmissbrauch zur Last. Von einem "exzessiven, nicht gerechtfertigten Ausmaß" an Gewalt zur bloßen Durchsetzung einer Identitätsfeststellung ist im Strafantrag die Rede. Wie Staatsanwältin Anja Oberkofler beim Verhandlungsauftakt Ende Jänner ausführte, habe sich der Angeklagte auf den von anderen Polizisten bereits zu Boden gebrachten und fixierten jungen Mann gekniet und "aus der Emotion heraus völlig überschießend, exzessiv reagiert", indem er den Kopf des Betroffenen "nicht ein Mal, sondern zwei Mal mit voller Wucht gegen den Asphalt gedonnert hat".

Szenen wurden mitgefilmt

Der 19-Jährige erlitt eine blutende Rissquetschwunde oberhalb des rechten Auges. Ein Puls24-Kameramann filmte die gewalttätigen Szenen mit, der TV-Sender machte das Video öffentlich, das in weiterer Folge viral ging. Ein weiteres, noch aussagekräftigeres Video wurde im Zug der Ermittlungen sichergestellt - ein Angestellter eines Imbiss-Lokals hatte die gewalttätigen Szenen mit seinem Handy gefilmt.

Zusätzlich wurden die Aufnahmen einer Überwachungskamera sichergestellt. "Film- und Tonaufnahmen sind in letzter Zeit in Verruf geraten. Im gegenständlichen Fall haben sie dazu geführt, dass nicht das Opfer von Polizeigewalt auf der Anklagebank sitzt, sondern ein nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gewalttätiger Polizist", hielt die Staatsanwältin dazu fest.