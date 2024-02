Polizist erschoss Kommandanten: "Hat ihn kaltblütig hingerichtet"

Der Schwurgerichtssaal ist an diesem Dienstag brechend voll, sogar zusätzliche Sessel wurden aufgestellt und dennoch finden nicht alle Zuhörer einen Platz. Viele von ihnen kommen aus Trieben, wo am 27. Februar 2023 der Polizist von seinem Kommandanten ins Büro gebeten wurde.

Was in ihm vorgegangen sei, fragt der Richter. Der Angeklagte schweigt lange. "Es ist mir nicht gut gegangen. Ich war enttäuscht über die Anzeige." Er bekenne sich jedenfalls schuldig.

"Was geht in einem vor, dass man auf einen Kollegen, den man zehn Jahre kennt und von dem man weiß, er hat drei Kinder, schießt?", hakt der Richter nach. "Was ist in Ihnen vorgegangen?"

"Was geht in einem vor?"

Erneut nur Schweigen. "Kommt da noch was?", fragt der Richter. Nein, antwortet der Angeklagte. "Dann frage ich gar nicht mehr, was in einem vorgeht, wenn man noch ein zweites und drittes Mal auf einen Kollegen schießt, der schon am Boden dahin robbt, um sich zu retten", merkt der Richter an.

Direkt nach der Tat ließ sich der Mann von einem Kollegen auf der Polizeiinspektion festnehmen. Der Prozess ist für einen Tag angesetzt. Im Fall einer Verurteilung drohen zehn bis 20 Jahre Jahre bzw. lebenslange Haft.