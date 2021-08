Am Wochenende heißt es "Raus aus dem Urlaub, rein in den Stau"

Es gibt viele schöne Seiten am Reisen. Ist man per Auto unterwegs aber auch eine schlechte: im Stau stehen. Seit Wochen ist es fixer Bestandteil vieler Urlauber. Und auch am kommenden Wochenende werden nicht viele eine unbeschwerte Heimreise haben.

Auf eine harte Geduldsprobe werden die Autofahrer auf den Transitrouten im Westen vor den Grenzübergängen gestellt werden. Denn die Sommerferien der deutschen Bundesländer Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt enden. Auch in Teilen der Niederlande heißt es wieder ab nach Hause und ab zur Schule.

Laut ARBÖ wird es deshalb vor allem am Samstag ganz erheblich stauen.

In Salzburg wird auf der Tauernautobahn (A10) Geduld gefragt sein. Mit Blockabfertigungen ab den Mittagsstunden sind vor dem Tauerntunnel, vor den Tunneln zwischen dem Knoten Pongau und Golling sowie vor dem Hiefler Tunnel oder Ofenauer Tunnel zu rechnen.