Am Bahnhof Floridsdorf illegale Böller aus dem Verkehr gezogen

Silvester naht. Und damit die Begehrlichkeit nach Rakten und Krachern - nicht nur der erlaubten. Das verbotene Material stand am Freitag im Fokus einer Schwerpunktaktion von Beamten im Bereich des Bahnhofes in Wien Floridsdorf. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, sondern vielmehr der erste Bahnhof in Wien von aus Tschechien kommenden Zügen.

Von dort wird immer wieder illegale Pyrotechnik über die Grenze nach Österreich importiert. Die Polizisten legten bei ihrem Einsatz besonderes Augenmerk auf die Einfuhr und den etwaigen Handel solcher Ware.

Na bumm: Undercover im Böller-Paradies

Bei dem Schwerpunkt wurde einschlägiges Material sichergestellt. Die Namen der Böller wie "Dumbum" sprechen für sich. Die Bilanz des Schwerpunkts:

* Sicherstellung von 294 Stück illegaler Pyrotechnik Kategorie F3

* Sicherstellung von 28 Stück illegaler Pyrotechnik Kategorie F4

* Sicherstellung von fünf verbotenen Waffen (Elektroschocker als Taschenlampe getarnt)

* Vier Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz

* Drei Anzeige nach dem Waffengesetz