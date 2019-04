Altstadt wird zur Großbaustelle

Donnerstagvormittag in Innsbruck: Karin Seiler-Lall, Chefin des Stadttourismus, präsentiert eine neue Gästekarte. Die wird Urlaubern die Türen zu Attraktionen in der ganzen Region und weit darüber hinaus öffnen. Mit dem Ausflugsangebot soll Innsbruck zu einem Dreh- und Angelpunkt für Tirol-Urlauber und deren Aufenthaltsdauer gesteigert werden.

Zur gleichen Zeit in der Zentrale der Innsbrucker Kommunalbetriebe ( IKB): Dort werden Pläne präsentiert, die von Tourismus-, Gastronomie- und Handelsbetrieben in der Altstadt als Hiobsbotschaft gewertet werden. In Teilen durchgesickert sorgt das Vorhaben seit Tagen für Unruhe bei Wirtschaftstreibenden und Anrainern.

Keine Totalsperre

Denn der historische Kern mit dem Stadtwahrzeichen Goldenes Dachl – Hauptanziehungspunkt für Städteurlauber – wird voraussichtlich über drei Jahre hinweg zu einer Großbaustelle. „Es gibt sicher keine Pläne, die Altstadt für zwei bis drei Jahre komplett zu sperren“, versuchte IKB-Vorstand Helmuth Müller kursierende Gerüchte zu entkräften.