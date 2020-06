"Als gäb’s kein Corona": Schwere Vorwürfe gegen Post nach Cluster

Am Wochenende bedankte sich Post-Generaldirektor Georg Pölzl noch für die "wertvolle Unterstützung" durch das Bundesheer. Am Montag übernahm die Post wieder den kompletten operativen Betrieb im Postverteilerzentrum Hagenbrunn (NÖ-Bezirk Korneuburg), diesen Freitag soll es auch in Inzersdorf ( Wien) soweit sein.

Der Einsatz des Bundesheeres war eine Notmaßnahme, um die kritische Infrastruktur der Post im Osten Österreichs aufrechtzuerhalten. Mitte Mai sind vermehrt Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen in zwei Verteilerzentren bekannt geworden. Nach Testungen wurde klar: In Hagenbrunn haben sich 100 der etwa 300 Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt, in Inzersdorf waren es 79. Die Berichte vor allem über den Wiener Corona-Cluster dominierten tagelang die Berichterstattung, inklusive Kritik des Innenministers an den Containment-Maßnahmen in der Bundeshauptstadt.

Mehr als 500 Soldaten unterschiedlicher Quallifikation haben laut Heeres-Angaben seit 16. Mai rund 1,5 Millionen Pakete übernommen und weitergeleitet. 29.000 Arbeitsstunden wurden geleistet, was für die teilstaatlich geführte Post einen erheblichen finanziellen Mehraufwand bedeutet.

"Wohlergehen der Mitarbeiter"

Post-Chef Pölzl sagte am Samstag: Durch die Hilfe des Bundesheeres "wurde nicht nur der Betrieb des Logistikzentrums in Hagenbrunn für alle Kundinnen und Kunden sichergestellt, sondern gleichzeitig auch für das Wohlergehen und die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesorgt."