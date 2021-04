Als die Erde „schröklich und forchtsam“ bebte

Im Vergleich zum großen Beben von 1590 muss man bedenken, dass nur eine Magnitude 30-mal mehr Energie bedeutet.

Das früheste bekannte Beben im österreichischen Erdbebenkatalog fand übrigens am 4. Mai 1201 statt. Der Salzburger Erzbischof berichtet über das Beben am Katschberg, dass es etliche eingestürzte Kirchen und Häuser sowie viele Todesopfer gab. Am 25. Jänner 1348 wurden das heutige Kärnten und der Norden Italiens von einem Erdbeben schwer erschüttert. Das Epizentrum dürfte zwar in Friaul gelegen sein, laut einer zeitgenössischen Schilderung war es aber in Kärnten so stark zu spüren, „dass Villach mitsamt der Burgmauer, dem Kloster und der(n) Kirche(n) zerstört wurde und alle Mauern und Türme bis auf 11 Zinnen einstürzten“. Das Kloster Arnoldstein und 36 Burgen sollen zerstört worden sein.

Die zwei bekanntesten Erdbeben der letzten 50 Jahre waren jenes am 16. April 1972 in Seebenstein und das am 11. Juli 2000 in Ebreichsdorf. Nachzulesen gibt es einiges zu historischen Erdbeben unter www.zamg.ac.at.