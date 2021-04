Natürliche Alternativen aus dem Labor

In Entwicklung ist derzeit bei ILR ein weiterer biologischer Helfer: der Ameisenbuntkäfer. Seine Larven gelten als verfressene Feinde des Borkenkäfers, der derzeit große Schäden in heimischen Wälder verursacht. Die Zucht scheiterte bisher an der Technologie, aber Mayer und sein Team sind zuversichtlich, das Rätsel zu knacken. Und Mayer betont: „Wir reden hier immer von heimischen Insekten. Zu jedem Schädling gibt es auch einen Nützling“. Und er ist überzeugt: „Auf dem Gebiet wird sich noch viel tun.“