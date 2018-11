Als der Sommerurlaub noch Luxus war

Wenn heute mit dem Wiederbeleben der Sommerfrische auch auf die Masse abgezielt wird, hat das mit dem ursprünglichen Phänomen nur wenig zu tun. Denn die Sommerfrische des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts war ein Elitenphänomen. „Es war ein Vergnügen der sozialen Oberschicht, das man sich nur leisten konnte, wenn man ein entsprechendes Einkommen hatte“, erklärt Robert Kriechbaumer, emeritierter Historiker an der Universität Salzburg.

Auch mit heutigen Kurzurlauben hatte die Sommerfrische wenig zu tun. „Das Wiener Großbürgertum ist mit Kind, Kegel und Hausrat in die Sommerfrische gefahren und dort für den ganzen Sommer oder zumindest mehrere Wochen geblieben“, sagt Kriechbaumer. Das Ende markierte oft der Geburtstag von Kaiser Franz Joseph am 18. August. „Da hat man langsam wieder zusammengepackt“, so der Historiker.