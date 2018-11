Die Rückkehr der „Sommerfrische“

„Das ist doch ein total veraltetes Konzept.“ Die ersten Reaktionen der Tourismusexperten waren für ein Team der Universität für Bodenkultur (Boku) ernüchternd. Sie hatten eine Wiederbelebung der guten alten „ Sommerfrische“ als Antwort auf den Klimawandel angeboten. Mittlerweile hat sich die Expertenmeinung geändert. Vor allem, weil die Mehrzahl der im Sommer von der Hitze geplagten Wiener den Begriff „ Sommerfrische“ positiv bewertet. Niederösterreich wird deswegen das Boku-Studienergebnis in seine Tourismusstrategie einarbeiten und spezielle „Abkühlungsangebote“ für die Wiener zusammenstellen.

„Refresh! Revival der Sommerfrische“ ist der Titel der Studie, an der auch das Umweltbundesamt und die Hochschule Luzern mitgearbeitet haben. Wiebe Unbehaun, eine der Autorinnen: „Bislang ist es bei den Auswirkungen des Klimawandels immer nur um den Wintertourismus gegangen. Wir wollten wissen, wie es den Menschen in der heißen Stadt geht.“ Konkret in Wien.

Mehr als deutlich zeigt die Studie, dass zwei Drittel der 877 Befragten im Sommer unter der Hitze leiden. Rund 66 Prozent zogen auf Nachfrage auch in Erwägung, vor der Hitze in nahegelegene Orte zu fliehen. Mit dem Begriff „ Sommerfrische“ verbinden sie Seen, Berge, Naturerlebnisse, Erholung und Entspannung. Und auch Abkühlung. Im Naturpark Ötscher-Tormäuer im niederösterreichischen Mostviertel war es zum Beispiel im Sommer vielfach um zwölf Grad weniger heiß als in Wien. Andreas Purt vom Mostviertel-Tourismus: „Da war allein schon der Schlaf erholsamer.“

Das Mostviertel mit Gemeinden wie Annaberg, Göstling oder Gaming wird das Testgebiet für die neue „ Sommerfrische“. Dort passt seit der Landesausstellung 2015 auch das Bettenangebot. Gemeinsam mit den Studienautoren findet noch im November die „11. Mostviertler Nachhaltigkeitskonferenz“ unter dem Titel „ Sommerfrische – quo vadis?“ statt.