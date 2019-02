Alles, was auf der Piste Recht ist

Es wäre nicht das erste Mal, dass es nach einem Lawinenabgang strafrechtliche Konsequenzen gibt. So fällte das Oberlandesgericht Innsbruck bereits im Jahr 2016 ein richtungsweisendes Urteil gegen einen jungen französischen Skifahrer. Es herrschte Lawinengefahr der Stufe 3 (erheblich, Anm.) Dennoch wählte der junge Mann eine Abkürzung, um in sein Hotel zu gelangen – und zwar abseits der Piste. Eine Lawine löste sich und rutschte auf eine Landesstraße. Dabei wurde ein Skibus verschüttet. Zwar wurde niemand verletzt, aber der Schaden war mit rund 27.000 Euro beträchtlich. Der Franzose musste dafür aufkommen.

Konsequenzen

Es muss nicht immer eine Lawine sein: Auch ein „normaler“ Unfall auf der Piste kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen – vom Schmerzensgeld bis zur Verurteilungen wegen Körperverletzung. Grundlage für das richtige Verhalten auf der Piste sind die FIS-Regeln (siehe unten, Anm.). So muss sich laut Regel Nummer eins jeder Skifahrer oder Snowboarder auf der Piste so verhalten, dass er niemand anderen gefährdet.

Dazu gehört auch, nicht in alkoholisiertem Zustand zu fahren. Aber auch bei einem Unfall aufgrund einer schlecht eingestellten Skibindung trägt der Skifahrer die Verantwortung.

Helmpflicht

Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre herrscht Helmpflicht – außer in Tirol und Vorarlberg. Sie gilt übrigens auch beim Rodeln. Verstöße werden zwar nicht bestraft, Unfallfolgekosten müssen dann aber von den Eltern getragen werden.

Auch die Pisten- und Schleppliftbetreiber haben Pflichten. So kam es etwa in Tirol zu einem schweren Unfall. Eine Snowboarderin kam während der Fahrt mit dem Schlepplift zu Sturz – der Liftbügel verfing sich in ihrem Rucksack, die Frau wurde 175 Meter weit mitgeschleift, dadurch wurde sie am Hals stranguliert. Wegen der schlechten Sicht wurde das Unglück nicht vom Personal bei der Ein- oder Ausstiegsstelle bemerkt.