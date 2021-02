Alle Seniorenheimbewohner Kärntens mit Donnerstag gegen Corona vollimmunisiert

Eine ganze Flut an Zahlen präsentierte Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Beate Prettner am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Die erfreulichste: Mit Donnerstag werden alle Seniorenheimbewohner im Süden Österreichs die zweite Teilimpfung gegen Corona erhalten haben. Somit ist Kärnten das erste Bundesland Österreichs, das die Vollimmunisierung gegen das Virus in den Seniorenheimen abgeschlossen hat. Insgesamt wurden bisher 15.000 Menschen geimpft. 1360 davon auch mit der zweiten Teilimpufng. Aktuell kommt es wegen der Impfstofflieferengpässe in Kärnten auch nur noch zu den zweiten Teilimpfungen. Die Erst-Impfungen dürften noch eine Woche ausgesetzt bleiben.

59.200 Voranmeldungen über Impfplattform

Das Interesse an dem Stich gegen Corona ist jedenfalls ungebrochen hoch. Auf der Online Voranmelde-Plattform für die Impfung, die am Freitag freigeschalten wurden, haben sich bis Montag, 11 Uhr, 59.200 Menschen registriert. Das Tool hat den Ansturm unbeschadet überstanden, lediglich eine Sicherheitsabfrage am Ende des Anmeldeprozesses stellte so manchen Kärntner vor Schwierigkeiten

Mit Stand Montag gab es in Kärnten 725 Infizierte, dabei 78 neue Fälle. Der Altersschnitt der Patienten betrug 48,9 Jahre, was über dem Österreichschnitt von 45 Jahren liegt. Blickt man zurück auf das Monat Jänner, so starben 108 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Im Dezember waren es 288 Tote. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Kärnten bei 133 (vor vier Tagen 141).