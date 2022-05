Alkolenker stürzte in Tirol in Bachbett

Ein 23-Jähriger ist am Samstagabend stark alkoholisiert mit seinem Pkw im Tiroler Hatting (Bezirk Innsbruck-Land) verunfallt. Polizeiberichten zufolge war der Mann in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen in einem Bachbett gelandet. Er trug Kopfverletzungen davon und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Führerschein wurde ihm vorläufig an Ort und Stelle abgenommen. Zudem wurde der Einheimische angezeigt.