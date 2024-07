In diesen Bundesländern hielten Alkolenker die Polizei auf Trab

In der Steiermark sorgte dabei ein Wiederholungstäter für einen Polizeieinsatz. Der 32-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte in der Nacht auf Sonntag nördlich von Graz zunächst Anhaltezeichen der Polizei missachtet und war davongerast.

Kein Führerschein, aber viele Promille

Die Polizei stoppte den schwer Betrunkenen, der einschlägig bekannt war, wenig später. Der Mann hatte keinen Führerschein - dieser war ihm bereits mehrmals abgenommen worden und auch die Begutachtungsplakette („Pickerl“) an seinem Pkw war abgelaufen, teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Steirer wurde mehrfach angezeigt. Das Fahrzeug musste der Steirer stehenlassen.

Auto überschlug sich

Auch in Kärnten ging eine Alkolenkerin der Polizei ins Netz. Gegen 02:15 Uhr lenkte die 47-ährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau ihren PKW auf der Edlinger Straße in Spittal an der Drau. Die Frau gab an, dass sie sich in ihrem PKW kurz nach unten bückte, um etwas aufzuheben. In weiterer Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW, überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Die Lenkerin konnte sich noch selbst aus ihrem Fahrzeug befreien.