Alkolenker hielt Tiroler Polizei auf Trab

Am Freitagabend untersagte die Polizei einem 26-Jährigen in Gagering wegen Lenkens eines Pkws ohne Lenkerberechtigung - und das auch noch in alkoholisiertem Zustand - die Weiterfahrt. Zudem nahmen die Beamten dem Mann den Fahrzeugschlüssel ab.

Gegen 20.50 Uhr stellte eine Streife jedoch fest, dass der Mann offensichtlich mit einem Zweitschlüssel das Auto erneut in Betrieb genommen hatte. Auf der Flucht vor der Polizei lenkte er den Wagen jedoch in eine Sackgasse, blieb dort stehen und schloss sich im Fahrzeug ein.

Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und trat gegen die Beamten, wodurch einer davon leicht verletzt wurde. Der Lenker des Fahrzeuges wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.