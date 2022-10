Alkoholisierter Mopedlenker stürzte mit Mitfahrerin in Feld

Ein alkoholisierter 28-jähriger Mopedlenker ist am Mittwoch in Langen bei Bregenz mit seiner 27-jährigen Mitfahrerin in ein Feld gestürzt. Die 27-Jährige erlitt dabei einen Knochenbruch, der Lenker wurde leicht verletzt. Der Führerschein war dem Mann bereits entzogen worden, am Moped hatte er gestohlene Kennzeichen montiert. Vor dem Sturz hatte der 28-Jährige in Lauterach (Bez. Bregenz) einen Sachschadenunfall verursacht und Fahrerflucht begangen.

Der Unfall in Langen ereignete sich gegen 12.45 Uhr, der 28-Jährige kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Nachdem ein Vortest positiv ausgefallen war, verweigerte der Mann in weiterer Folge einen Alkomat-Test, informierte die Polizei.