Alkoholisierte Männer beschossen sich in Salzburg mit Luftdruckwaffen

In der Stadt Salzburg haben sich am späten Donnerstagabend zwei alkoholisierte Männer mit Luftdruckwaffen auf die eigenen Beine geschossen und dadurch blutende Wunden zugefügt. Eine Nachbarin hatte das vom Balkon aus beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten sprachen gegen die beiden 23-Jährigen ein Waffenverbot aus und stellten nicht weniger als zehn Druckluftwaffen sicher, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.

Gegen einen der beiden bestand bereits ein Waffenverbot, weshalb er wegen Übertretung nach dem Waffengesetz angezeigt wird. Beide müssen auch mit Verwaltungsstrafen rechnen.