Alkohol-Exzesse in Lignano: 25 betrunkene Österreicher bestraft

25 Österreicher sind wegen Trunkenheit in der norditalienischen Badeortschaft Lignano am Pfingstwochenende bestraft worden. Ein weiterer österreichischer Jugendlicher wurde wegen Widerstands gegen die Polizei angezeigt, geht aus einer Bilanz des langen Wochenendes in der Adria-Ortschaft hervor.

Bestraft wurde ein Lokalinhaber, weil er nach 1.00 Uhr die laute Musik nicht abgedreht hatte. Angezeigt wurde auch ein Albaner, der mit Haschisch und Marihuana erwischt wurde.

