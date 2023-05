"Tutto Gas" zu Pfingsten: Lignano zieht positive Bilanz

Zehntausende Kurzurlauber waren am Pfingstwochenende an der Oberen Adria erwartet worden, unter ihnen laut Medienberichten rund 20.000 Österreicherinnen und Österreicher. Viele von ihnen wollten unter dem Motto "Tutto Gas" exzessive Partys feiern. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze waren am langen Wochenende ausgebucht.

Strand nachtsüber gesperrt

Auch am Pfingstsonntag war der Strand gestürmt worden, der Zugang wurde nachtsüber geschlossen. Musik in den Lokalen durfte nur bis 1 Uhr gespielt werden. Es galt ein Verbot, am Strand oder auf offener Straße Alkohol zu verkaufen, auch Glasflaschen und Dosen sind im Freien untersagt. Verboten ist es außerdem, im Freien in Schlafsäcken und Zelten zu übernachten. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 500 Euro.