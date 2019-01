Alko-Unfall wirft Schatten auf Gemeinde in Südtirol

Die Tragödie ist Gesprächsthema. Und sie wird es wohl bleiben, unabhängig davon, wie die Gerichte in dem Fall entscheiden werden. „Wenn man den Hans sieht, wird man an das denken. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wie man gegen ihn im Internet gehetzt hat“, sagt eine Einheimische, die ihren Namen ebenso wenig in der Zeitung lesen will, wie ein junger Bursche, der meint: „Eine Narbe bleibt immer. Für die Familie vom René. Für den Hans. Und für den ganzen Ort.“ Das weiß wohl auch Kammerlander, der im Interview mit dem KURIER gemeint hatte: „Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war.“