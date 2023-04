Alko-Lenker fuhr in Vorarlberg frontal gegen Ampelanlage

Ein alkoholisierter 53-jähriger Pkw-Lenker ist am Sonntag kurz vor Mitternacht in Lustenau in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) im Bereich einer Kreuzung frontal gegen eine Ampelanlage gestoßen. Der Mann, der ein Promille Alkohol im Blut hatte und allein unterwegs war, wurde dabei verletzt, berichtete die Polizei.

Er wurde in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Das Auto wurde schwer beschädigt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache waren im Gange. Der Unfall hatte sich bei der sogenannten „Lustenauer-Hof-Kreuzung“ auf der Bahnhofstraße ereignet.