Alarmierende Studie: Österreichs Eishöhlen bald ohne Eis?

20 Meter weniger

Als Beispiel dient ihm unter anderem der Kraterschacht im Sengsengebirge in Oberösterreich: Die Eisschicht wurde binnen der vergangenen 20 Jahre um 20 Meter dünner. Nicht viel besser steht es um den Guffert Eisschacht in Steinberg am Rofan (Tirol), von 2019 bis 2021 schmolz seine Eisdecke um drei Meter. Die Eisgruben Eishöhle am Sarstein (Oberösterreich) verlor binnen 40 Jahren zehn Meter.

„Besonders für die kleinen und mittleren Eishöhlen müssen wir davon ausgehen, dass sie in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten massiv an Masse einbüßen“, warnt Racine. „Oder sogar gänzlich verschwinden.“ Mittels Radiokarbonmethode ermittelte das Team das exakte Alter der Eishöhlen, der Großteil der Masse entstand zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert. Die von Racine und Spötl acht untersuchten Höhlen ähneln sich in Aufbau und Höhenlage, was gute Vergleiche erlaube, wie die Geologen betonen.