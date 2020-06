Aktion in Messehalle: Testlauf für die Massenimpfung

Da jedoch das Gesundheitsamt solche Aktionen zwei Monate lang nicht durchführen konnte, ist der Rückstau groß. Aus dem Grund übersiedelt die Impfstelle bis 10. Juni in die Messehalle A: Sie bietet weit mehr Platz als das angestammte Büro im Amtshaus, dadurch lassen sich die Mindestabstände zwischen den Wartenden problemlos einhalten. „So wird gewährleistet, dass möglichst viele möglichst sicher Impfung und Impfberatung in Anspruch nehmen können“, versicherte Krotzzer. Auch im Gesundheitszentrum der Österreichischen Gebietskrankenkasse in Graz sind wieder FSME-Immunisierungen möglich.