AK-Präsident Wieser im Interview: Drei V für eine neue Arbeitswelt

Mit Arbeitszeitverkürzung?

Wie das jetzt heißt, ist mir egal. Aber wir müssen etwas tun, sonst fahren wir an die Wand, weil es immer mehr Verlierer gibt und nur wenige, die die Gewinner sind. Der Arbeitnehmer ist in der Gesellschaft Wertschöpfer, er ist ein wesentlicher Steuerleister und er ist einer, der die Gesellschaft gestaltet. Und damit komme ich zum zweiten V, der Verteilungsgerechtigkeit. Vor 70 Jahren hat man alle Abgaben im Bereich der Wertschöpfung auf den Menschen bezogen gesehen. Die Lohnsteuer war in Wirklichkeit eine Wertschöpfungsabgabe. Das ist immer gleich geblieben, obwohl sich nebenbei etwas aufgebaut hat, dass auch Maschinen bis hin zur Künstlichen Intelligenz Wertschöpfung lukrieren. Aber die Abgaben sind immer noch nur auf den Menschen bezogen. Das muss geändert werden. Ich sage sogar so, dass ein Betrieb, der mit 400 Arbeitnehmern den gleichen Gewinn erzielt wie einer mit 200, weniger Steuer zahlen soll.

Diese Idee gibt es ja schon seit Ex-Sozialminister Alfred Dallinger, sie hat sich aber nie durchgesetzt.

Aber wir werden nicht darüber hinwegkommen. Sonst wird das Finanzierungsproblem immer größer. Wegen der Corona-Krise klagen die Kommunen, dass ihnen das Geld aus der Kommunalabgabe fehlt. Logisch, wenn ich weniger Arbeitnehmer habe, erhalte ich weniger Kommunalabgabe, weil diese nur auf die Arbeitnehmer bezogen ist. Genauso schwächeln wir auch bei den Sozialabgaben.

Und was ist das dritte V?

Das ist die Versorgungssicherheit. Die Krise hat uns gezeigt, was die Globalisierung, diese Gewinnmaximierung, an Konsequenzen bedeutet. Schutzausrüstung, Schutzmasken, Medikamente, das ist alles ausgelagert worden. Es ist Europa betroffen, es ist Österreich betroffen, aber noch lieber wäre es mir, wenn wir diese Produktionen in Niederösterreich hätten. Dass man im Hinblick auf Betriebe, die zur Versorgungssicherheit zählen, auch bei uns Innovationen betreibt. Wenn ich mich nicht einmal selbst versorgen kann, dann habe ich ein Problem, vor allem im Gesundheitsbereich.