AHS-Direktor wehrt sich gegen Rauswurf durch die Diözese

Der von der Diözese Eisenstadt wegen eines Facebook-Postings suspendierte und dann entlassene Direktor des kirchlichen Gymnasiums Wolfgarten in Eisenstadt wehrt sich gegen seinen Rauswurf. Das bestätigt Josef Mayer gegenüber dem KURIER in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme seit der Suspendierung am 3. November.

„Da ich die Entlassung absolut unverhältnismäßig zu den Vorwürfen erachte, wird mein Anwalt eine Klage gegen die Diözese einbringen“, lässt Mayer über seinen Anwalt Thomas Beck von Beck & Dörnhöfer & Partner ausrichten. Dem Vernehmen nach will der Direktor zumindest seine finanziellen Ansprüche gewahrt wissen. Mayer hat ein Dienstverhältnis mit der Diözese, als Bundeslehrer aber auch mit dem Bund – das aufrecht sei.

Wie berichtet, hatte der 63-jährige Schulleiter unmittelbar nach dem Terroranschlag in Wien gepostet „Terror in Wien! Refugees welcome!!!...“. Tags darauf war er von seinem Arbeitgeber suspendiert worden. Der Direktor habe mit seinem „sehr unglücklichen Posting“ den Anschlag in Wien in direkten Zusammenhang mit Flüchtlingen gebracht und „eine rote Linie überschritten“, hatte Diözesansprecher Dominik Orieschnig die Suspendierung begründet.

Danach seien „Fakten an die Diözese herangetragen“ worden, welche die Entlassung „erforderlich machten“. Welche Fakten, wollte Orieschnig, rechte Hand von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, gegenüber dem KURIER nicht offenbaren.